США на Радбезі ООН заявили, що вийдуть із переговорів, якщо Росія вирішить продовжити війну

Джон Келлі (Скриншот з відео)

США розглядають можливість виходу із переговорного процесу, якщо Росія ухвалить рішення продовжувати війну. Про це заявив виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час присвяченого Україні засідання Ради Безпеки ООН 29 травня, трансляцію вело Суспільне.

Він наголосив, що Штати хочуть завершення війни, і в якості першого кроку пропонували повне припинення вогню, що Україна "безумовно прийняла". Київ і Вашингтон чекали цього і від РФ.

Натомість Росія вирішила влаштувати одну з наймасованіших дронових атак проти України. Келлі назвав це "зневажанням людських життів" і наголосив, що це має припинитись. Водночас він відзначив, що відбувся обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, що є "свідченням того, що може бути можливим".

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Американський представник запевнив, що Штати працюватимуть з обома сторонами, європейськими партнерами й ООН для досягнення миру, для початку – припинення вогню.

"Але ми наполягатимемо на обговоренні миру обома сторонами… Якщо Росія ухвалить неправильне рішення і продовжить цю катастрофічну війну, Сполучені Штати повинні будуть розглянути, як відступити від цих перемовин", – сказав він.

Водночас Келлі наголосив, що із цим кроком Штати "не залишать своїх принципів і друзів". Це буде визнанням того, що Росія відмовляється працювати із США для досягнення бажаного результату.

Він нагадав слова Трампа про те, що Штати хочуть працювати із РФ над досягненням миру й економічним пакетом, і що військового вирішення цього конфлікту немає. Продовження війни буде невигідним для всіх, зокрема шкодитиме російській економіці. Крім того, додаткові санкції "досі розглядаються".

США закликали і Росію, і Україну ухвалити "важкі історичні рішення", щоб забезпечити досягнення миру.

Водночас заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло на цьому засіданні наголосила, що ще місяць тому в неї "жевріла обережна надія" на дипломатичний прогрес для припинення бойових дій. Однак замість кроків до миру світ спостерігав "жорсткий сплеск масштабних російських атак по всій країні".