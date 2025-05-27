Після обміну 1000 на 1000 омбудсмен розповів про тортури над українськими полоненими
У звільнених з російського полону українських військових зафіксовано численні випадки жорстокого поводження, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та норм міжнародного права. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після чергового обміну полоненими.
За словами омбудсмана, відразу після повернення звільнених військовослужбовців було скеровано до медичних закладів.
"На жаль, вкотре і вкотре фіксуємо офіційно, що Росія порушує Женевські конвенції, не тримає у прийнятних умовах військовополонених, як це передбачено конвенціями. Ми зафіксували, що хлопці, які перебували більше, ніж три роки в полоні, багато хто з них був переміщений з однієї виправної колонії в іншу, і традиційно Росія застосовувала тортури", – зазначив Лубінець.
Росіяни застосовують такі методи, як тривала ізоляція, заборона виходити на вулицю, примус до вивчення російського гімну і його виконання. У разі відмови до військових застосовували фізичне насильство.
"Один хлопець розповів, що його принципово взагалі не виводили на вулицю… ", – повідомив омбудсман.
Також він підкреслив, що медична допомога українським полоненим не надається.
"Традиційно ми зафіксували, що під час скарг на своє здоров’я російська сторона не надавала жодної медичної допомоги", – повідомив він.
Також Лубінець зазначив, що практично у 80% випадків військовослужбовці повернулись у тюремному одязі невідповідного розміру.
Під час допитів і обстежень фахівці Офісу омбудсмана фіксують тортури документально. За словами Лубінця, такі дії Росії є воєнним злочином.
"Так, ми юридично трактуємо це як воєнний злочин. Поводження з українськими військовополоненими – вбивства, піддавання тортурам, ненадання медичної допомоги все це є розповсюдженим елементом воєнного злочину і порушенням Женевської конвенції", – наголосив він.
Щодо цивільних полонених, їхнє повернення значно ускладнене, адже міжнародне право не передбачає обмін цивільних осіб.
"У нас є 120 цивільних громадян України, які повернулись у рамках взаємного повернення, але це не обмін як юридичний процес… Росія незаконно затримує цивільних – журналістів, представників громад, місцевого самоврядування, релігійних спільнот", – сказав Лубінець.
Омбудсман навів приклад журналістки Вікторії Рощиної, яка була закатована в полоні.
"Це журналістка, яку просто в полоні вбили, закатували росіяни й віддали її тіло", – сказав Лубінець.
На завершення він підкреслив, що Україна постійно працює над звільненням як військових, так і цивільних полонених, ведучи перемовини за участі міжнародних партнерів та посередників.
"З української сторони постійно лунають нові пропозиції щодо організації обмінів, у тому числі великих – наприклад, обміну "всіх на всіх", – сказав Лубінець.
- 16 травня, під час переговорів у Стамбулі, Україні та Росії вдалося досягнути лише однієї реальної домовленості – про великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
- 23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Україна в межах обміну передала Росії 70 колаборантів.
- 24 травня відбувся другий етап масштабного обміну – Україні вдалося повернути додому 307 захисників.
- 25 травня було проведено третій і завершальний етап великого обміну – Україна повернула 303 військових.