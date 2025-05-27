Після обміну 1000 на 1000 омбудсмен розповів про тортури над українськими полоненими
Дмитро Лубінець (Фото: facebook.com/dmytro.lubinets)

У звільнених з російського полону українських військових зафіксовано численні випадки жорстокого поводження, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та норм міжнародного права. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після чергового обміну полоненими.

За словами омбудсмана, відразу після повернення звільнених військовослужбовців було скеровано до медичних закладів.

"На жаль, вкотре і вкотре фіксуємо офіційно, що Росія порушує Женевські конвенції, не тримає у прийнятних умовах військовополонених, як це передбачено конвенціями. Ми зафіксували, що хлопці, які перебували більше, ніж три роки в полоні, багато хто з них був переміщений з однієї виправної колонії в іншу, і традиційно Росія застосовувала тортури", – зазначив Лубінець.

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Росіяни застосовують такі методи, як тривала ізоляція, заборона виходити на вулицю, примус до вивчення російського гімну і його виконання. У разі відмови до військових застосовували фізичне насильство.

"Один хлопець розповів, що його принципово взагалі не виводили на вулицю… ", – повідомив омбудсман.

Також він підкреслив, що медична допомога українським полоненим не надається.

"Традиційно ми зафіксували, що під час скарг на своє здоров’я російська сторона не надавала жодної медичної допомоги", – повідомив він.

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Також Лубінець зазначив, що практично у 80% випадків військовослужбовці повернулись у тюремному одязі невідповідного розміру.

Під час допитів і обстежень фахівці Офісу омбудсмана фіксують тортури документально. За словами Лубінця, такі дії Росії є воєнним злочином.

"Так, ми юридично трактуємо це як воєнний злочин. Поводження з українськими військовополоненими – вбивства, піддавання тортурам, ненадання медичної допомоги все це є розповсюдженим елементом воєнного злочину і порушенням Женевської конвенції", – наголосив він.

Щодо цивільних полонених, їхнє повернення значно ускладнене, адже міжнародне право не передбачає обмін цивільних осіб.

"У нас є 120 цивільних громадян України, які повернулись у рамках взаємного повернення, але це не обмін як юридичний процес… Росія незаконно затримує цивільних – журналістів, представників громад, місцевого самоврядування, релігійних спільнот", – сказав Лубінець.

Омбудсман навів приклад журналістки Вікторії Рощиної, яка була закатована в полоні.

"Це журналістка, яку просто в полоні вбили, закатували росіяни й віддали її тіло", – сказав Лубінець.

На завершення він підкреслив, що Україна постійно працює над звільненням як військових, так і цивільних полонених, ведучи перемовини за участі міжнародних партнерів та посередників.

"З української сторони постійно лунають нові пропозиції щодо організації обмінів, у тому числі великих – наприклад, обміну "всіх на всіх", – сказав Лубінець.

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