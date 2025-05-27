После обмена 1000 на 1000 омбудсмен рассказал о пытках над украинскими пленными

Украинских военнопленных удерживали в ненадлежащих условиях, без доступа к медицинской помощи, заставляли учить и петь гимн РФ и избивали за отказ

Дмитрий Лубинец (Фото: facebook.com/dmytro.lubinets)

У освобожденных из российского плена украинских военных зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, что является грубым нарушением Женевских конвенций и норм международного права. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после очередного обмена пленными.

По словам омбудсмана, сразу после возвращения освобожденные военнослужащие были направлены в медицинские учреждения.

"К сожалению, в очередной раз фиксируем официально, что Россия нарушает Женевские конвенции, не держит в приемлемых условиях военнопленных, как это предусмотрено конвенциями. Мы зафиксировали, что ребята, находившиеся более трех лет в плену, многие из них были перемещены из одной исправительной колонии в другую, и традиционно Россия применяла пытки", – отметил Лубинец.

Россияне применяют такие методы, как длительная изоляция, запрет выходить на улицу, принуждение к заучиванию российского гимна и его исполнению. В случае отказа к военным применялось физическое насилие.

"Один парень рассказал, что его принципиально вообще не выводили на улицу…" – сообщил омбудсман.

Также он подчеркнул, что медицинская помощь украинским пленникам не предоставляется.

"Традиционно мы зафиксировали, что в случае жалоб на свое здоровье российская сторона не оказывала никакой медицинской помощи", – сообщил он.

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Также Лубинец отметил, что практически в 80% случаев военные вернулись в тюремной одежде несоответствующего размера.

В ходе допросов и обследований специалисты Офиса омбудсмена фиксируют пытки документально. По словам Лубинца, подобные действия России являются военным преступлением.

"Да, мы юридически трактуем это как военное преступление. Обращение с украинскими военнопленными – убийства, пытки, неоказание медицинской помощи – все это является распространенным элементом военного преступления и нарушением Женевской конвенции", – подчеркнул он.

Что касается гражданских пленных, их возврат значительно усложнен, ведь международное право не предусматривает обмен гражданских лиц.

"У нас есть 120 гражданских граждан Украины, вернувшихся в рамках взаимного возвращения, но это не обмен как юридический процесс… Россия незаконно задерживает гражданских – журналистов, представителей общин, местного самоуправления, религиозных сообществ", – сказал Лубинец.

Омбудсмен привел пример журналистки Виктории Рощиной, которая была замучена в плену.

"Это журналистка, которую просто в плену убили, замучили россияне и отдали ее тело", – сказал Лубинец.

В завершение он подчеркнул, что Украина постоянно работает над освобождением как военных, так и гражданских пленных, ведет переговоры с участием международных партнеров и посредников.

"С украинской стороны постоянно звучат новые предложения по организации обменов, в том числе больших – например, обмена "всех на всех", – сказал Лубинец.