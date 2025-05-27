После обмена 1000 на 1000 омбудсмен рассказал о пытках над украинскими пленными
У освобожденных из российского плена украинских военных зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, что является грубым нарушением Женевских конвенций и норм международного права. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после очередного обмена пленными.
По словам омбудсмана, сразу после возвращения освобожденные военнослужащие были направлены в медицинские учреждения.
"К сожалению, в очередной раз фиксируем официально, что Россия нарушает Женевские конвенции, не держит в приемлемых условиях военнопленных, как это предусмотрено конвенциями. Мы зафиксировали, что ребята, находившиеся более трех лет в плену, многие из них были перемещены из одной исправительной колонии в другую, и традиционно Россия применяла пытки", – отметил Лубинец.
Россияне применяют такие методы, как длительная изоляция, запрет выходить на улицу, принуждение к заучиванию российского гимна и его исполнению. В случае отказа к военным применялось физическое насилие.
"Один парень рассказал, что его принципиально вообще не выводили на улицу…" – сообщил омбудсман.
Также он подчеркнул, что медицинская помощь украинским пленникам не предоставляется.
"Традиционно мы зафиксировали, что в случае жалоб на свое здоровье российская сторона не оказывала никакой медицинской помощи", – сообщил он.
Также Лубинец отметил, что практически в 80% случаев военные вернулись в тюремной одежде несоответствующего размера.
В ходе допросов и обследований специалисты Офиса омбудсмена фиксируют пытки документально. По словам Лубинца, подобные действия России являются военным преступлением.
"Да, мы юридически трактуем это как военное преступление. Обращение с украинскими военнопленными – убийства, пытки, неоказание медицинской помощи – все это является распространенным элементом военного преступления и нарушением Женевской конвенции", – подчеркнул он.
Что касается гражданских пленных, их возврат значительно усложнен, ведь международное право не предусматривает обмен гражданских лиц.
"У нас есть 120 гражданских граждан Украины, вернувшихся в рамках взаимного возвращения, но это не обмен как юридический процесс… Россия незаконно задерживает гражданских – журналистов, представителей общин, местного самоуправления, религиозных сообществ", – сказал Лубинец.
Омбудсмен привел пример журналистки Виктории Рощиной, которая была замучена в плену.
"Это журналистка, которую просто в плену убили, замучили россияне и отдали ее тело", – сказал Лубинец.
В завершение он подчеркнул, что Украина постоянно работает над освобождением как военных, так и гражданских пленных, ведет переговоры с участием международных партнеров и посредников.
"С украинской стороны постоянно звучат новые предложения по организации обменов, в том числе больших – например, обмена "всех на всех", – сказал Лубинец.
- 16 мая, во время переговоров в Стамбуле, Украине и России удалось достичь лишь одной реальной договоренности – о большом обмене пленными в формате 1000 на 1000.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена – Украине удалось вернуть домой 307 защитников.
- 25 мая был проведен третий и завершающий этап большого обмена – Украина вернула 303 военных.