США направят Украине пакет помощи на $150 млн с ЗРК HAWK и снарядами – Reuters

С 2022 года США предоставили Украине более $50 млрд военной помощи

Владимир Зеленский и Джо Байден. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена объявит пакет помощи для Украины и предоставит оружие и боеприпасы на сумму $150 млн 1 июля. В пакет войдут ракеты-перехватчики ПВО HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, заявили два американских чиновника, сообщило агентство Reuters.

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Агентство отметило – администрация реагирует "на отчаянные запросы Украины о поддержке противовоздушной обороны", поскольку в последние недели Россия нанесла удары с воздуха по украинским энергетическим объектам.

По данным собеседников журналистов, кроме перехватчиков HAWK и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, пакет будет включать другие боеприпасы и оборудование для поддержки потребностей обороны Украины.

Отмечается, что пакет поступит от Presidential Drawdown Authority, механизма, который позволяет президенту США быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов государства для поддержки союзников.

СПРАВКА США начали поставлять в Украину ракеты-перехватчики HAWK в 2022 году как модернизацию зенитно-ракетных комплексов Stinger по плечевому базированию – меньшей системы меньшей дальности.



MIM-23 HAWK – была представлена в 1950-х годах и модернизирована в течение многих лет для борьбы с препятствиями и другими средствами противодействия. Впоследствии его экспортировали в более дюжины стран, согласно командованию управления жизненным циклом авиации и ракет армии США. США начали поставлять в Украину ракеты-перехватчики HAWK в 2022 году как модернизацию зенитно-ракетных комплексов Stinger по плечевому базированию – меньшей системы меньшей дальности.MIM-23 HAWK – была представлена в 1950-х годах и модернизирована в течение многих лет для борьбы с препятствиями и другими средствами противодействия. Впоследствии его экспортировали в более дюжины стран, согласно командованию управления жизненным циклом авиации и ракет армии США.

24 мая Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

7 июня Байден объявил о новом пакете помощи ВСУ в размере $225 млн. Туда вошли: ракеты разных типов, артснаряды, противотанковые системы, патроны и другое вооружение.

25 июня стало известно, что администрация президента Байдена "движется" к отмене фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине для обслуживания и ремонта вооружения, предоставленного Киеву Вашингтоном.

27 июня сообщалось , что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву в восемь батарей противовоздушной обороны Patriot.

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