США надішлють Україні пакет допомоги на $150 млн із ЗРК HAWK та снарядами – Reuters

Володимир Зеленський та Джо Байден. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про пакет допомоги для України та надасть зброю та боєприпаси на суму $150 млн 1 липня. У пакет увійдуть ракети-перехоплювачі ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, заявили двоє американських чиновників, повідомило агентство Reuters.

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Агентство зазначило – адміністрація реагує "на відчайдушні запити України про підтримку протиповітряної оборони", оскільки останніми тижнями Росія завдала ударів з повітря по українських енергетичних об’єктах.

За даними співрозмовників журналістів, окрім перехоплювачів HAWK і артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, пакет міститиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України.

Зазначається, що пакет надійде від Presidential Drawdown Authority, механізму, який дозволяє президенту США швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів держави для підтримки союзників.

ДОВІДКА США почали постачати в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як модернізацію зенітно-ракетних комплексів Stinger з плечового базування – меншої системи меншої дальності.



MIM-23 HAWK – була представлена в 1950-х роках і модернізована протягом багатьох років для боротьби з перешкодами та іншими засобами протидії. Згодом його експортували до більш ніж дюжини країн, згідно з командуванням управління життєвим циклом авіації та ракет армії США. США почали постачати в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як модернізацію зенітно-ракетних комплексів Stinger з плечового базування – меншої системи меншої дальності.MIM-23 HAWK – була представлена в 1950-х роках і модернізована протягом багатьох років для боротьби з перешкодами та іншими засобами протидії. Згодом його експортували до більш ніж дюжини країн, згідно з командуванням управління життєвим циклом авіації та ракет армії США.

24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.

7 червня Байден оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ розміром $225 млн. Туди увійшли: ракети різних типів, артснаряди, протитанкові системи, патрони та інше озброєння.

25 червня стало відомо, що адміністрація президента Байдена "рухається" до скасування фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Києву Вашингтоном.

27 червня повідомлялося, що США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей протиповітряної оборони Patriot.

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