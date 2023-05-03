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США никто не предупреждал об "атаке" на Кремль – CNN

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 17:22
США никто не предупреждал об
Скриншот с видео

США собирают информацию о вероятном ударе беспилотника по Кремлю. Об этом в комментарии CNN заявил анонимный американский чиновник. По его словам, США никто не предупреждал о такой атаке.

"Что бы ни произошло, предварительного предупреждения не было", – сказал чиновник, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

  • Сегодня в Кремле заявили, что ночью администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками. Там обвинили Украину. В Сети появились видео якобы атаки.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что у Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Он предположил, что это "нагнетание ситуации перед 9 мая".
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что Россия боится начала наступления Украины, отсюда и сообщения об ударе беспилотников по Кремлю. 
  • Сейчас в Украине продолжается воздушная тревога.
Вадим Ребрина
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