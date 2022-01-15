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США обсудили с энергокомпаниями поставки газа в ЕС в случае агрессии России – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 07:44
США обсудили с энергокомпаниями поставки газа в ЕС в случае агрессии России – Reuters - Фото
Газ (Иллюстративное фото - depositphotos.com)

США провели переговоры с рядом международных энергокомпаний о планах поставок газа в Европу в случае "непредвиденных обстоятельств" – возможного вторжения России в Украину, которое нарушит российские поставки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве и энергокомпаниях.

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ЕС примерно на треть зависит от поставок газа из РФ, санкции США в связи с потенциальной агрессией Кремля могут нарушить эти поставки. 

"Представители Госдепартамента обратились к компаниям, чтобы спросить, откуда могут поступить дополнительные поставки... Компании сообщили правительственным чиновникам США, что глобальные поставки газа ограничены и что имеется мало газа, который мог бы заменить большие объемы из России", – пишут журналисты, одновременно уточняя, что Госдеп не просил компании увеличивать объемы производства.

При этом Вашингтон интересовался, "есть ли у компаний возможность увеличить экспорт и при необходимости отложить техническое обслуживание на местах". Обсуждения Госдепартамента с энергетическими компаниями возглавлял старший советник по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, отмечает издание. 

"Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и обсудили все, что мы делаем с нашими нацпартнерами и союзниками. Мы сделали это с Еврокомиссией, но мы также сделали это с энергокомпаниями. Можно с точностью сказать, что мы говорили с ними о наших опасениях и разговаривали с ними о ряде непредвиденных обстоятельств", – сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа США.

В Совете нацбезопасности США не комментируют эти переговоры, но говорят, что оценка потенциальных рисков - "это эффективное управление и стандартная практика".

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Владислав Сердюк
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США Россия газ евросоюз война Донбасс
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