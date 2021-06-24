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США поддержали Великобританию "в противостоянии российской агрессии в Украине"

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 19:48
США поддержали Великобританию
Иллюстративное фото: unsplash.com

США поддерживают своего союзника Великобританию "в противостоянии российской агрессии в Украине". Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

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"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым – это Украина", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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