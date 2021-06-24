США поддержали Великобританию "в противостоянии российской агрессии в Украине"

США поддерживают своего союзника Великобританию "в противостоянии российской агрессии в Украине". Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

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"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым – это Украина", – сказано в сообщении.

23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".

Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой. Там сказали, что слышали выстрелы, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала. Британский корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма.

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Вадим Ребрина

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