США поддержали Великобританию "в противостоянии российской агрессии в Украине"
24.06.2021, 19:48
Иллюстративное фото: unsplash.com
США поддерживают своего союзника Великобританию "в противостоянии российской агрессии в Украине". Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым – это Украина", – сказано в сообщении.
- 23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".
- Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой. Там сказали, что слышали выстрелы, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала. Британский корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма.
Читайте также: Инцидент с эсминцем. Британия все делала правильно и не признает Крым российским – Джонсон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии