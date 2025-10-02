США предоставили Катару гарантии безопасности в случае вооруженного нападения

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США предоставили Катару гарантии безопасности в случае внешней агрессии против страны. Об этом говорится в указе, который подписал президент Штатов Дональд Трамп.

В указе отмечается, что Штаты будут рассматривать "любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара как угрозу миру и безопасности США".

В случае нападения США готовы принять все законные и надлежащие меры – дипломатические, экономические и, при необходимости, военные, чтобы защитить "интересы Соединенных Штатов и Катара и восстановить мир и стабильность".

В документе отмечается, что в условиях угрозы внешней агрессии подход США заключается в обеспечении безопасности и территориальной целостности Катара в случае атаки извне.

9 сентября Израиль нанес удары по руководителям группировки ХАМАС в столице Катара. В израильской армии заявили о "точном ударе по высшему руководству" организации. Катар осудил атаку.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что удар Израиля по группировке ХАМАС был осуществлен в Катаре, но отметил, что цель у этой атаки была "достойной".

30 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху извинился за ракетный удар по столице Катара – Дохе.