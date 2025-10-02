США предоставили Катару гарантии безопасности в случае вооруженного нападения
США предоставили Катару гарантии безопасности в случае внешней агрессии против страны. Об этом говорится в указе, который подписал президент Штатов Дональд Трамп.
В указе отмечается, что Штаты будут рассматривать "любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара как угрозу миру и безопасности США".
В случае нападения США готовы принять все законные и надлежащие меры – дипломатические, экономические и, при необходимости, военные, чтобы защитить "интересы Соединенных Штатов и Катара и восстановить мир и стабильность".
В документе отмечается, что в условиях угрозы внешней агрессии подход США заключается в обеспечении безопасности и территориальной целостности Катара в случае атаки извне.
- 9 сентября Израиль нанес удары по руководителям группировки ХАМАС в столице Катара. В израильской армии заявили о "точном ударе по высшему руководству" организации. Катар осудил атаку.
- Президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что удар Израиля по группировке ХАМАС был осуществлен в Катаре, но отметил, что цель у этой атаки была "достойной".
- 30 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху извинился за ракетный удар по столице Катара – Дохе.
