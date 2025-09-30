"Израиль целился в террористов". Нетаньяху извинился перед Катаром за ракетный удар

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 сентября позвонил премьер-министру Катара, чтобы выразить "глубокое сожаление" из-за ракетного удара по столице Катара – Дохе. Об этом заявили в правительстве США, передает Bloomberg.

Нетаньяху совершил совместный телефонный звонок с президентом США Дональдом Трампом из Белого дома шейху Мохаммеду бин Абдулрахману Аль Тани, выразив сожаление по поводу непреднамеренного убийства катарского охранника.

По словам чиновника, знакомого с этим вопросом, Катар требовал извинений, прежде чем снова взяться за посредничество между Израилем и ХАМАС.

"Нетаньяху также выразил сожаление по поводу того, что, прибегнув к нападению на руководство ХАМАС во время переговоров по заложникам, Израиль нарушил суверенитет Катара, и подтвердил, что Израиль не будет совершать подобных нападений в будущем", – говорится в заявлении Белого дома.

Министерство иностранных дел Катара заявило, что Нетаньяху "извинился за нападение на Доху и суверенитет Катара".

Выступая позже на пресс-конференции вместе с Нетаньяху в Вашингтоне, Трамп заявил, что премьер-министры Израиля и Катара "действительно провели откровенный разговор", который был "продуктивным".

"Израиль целился в террористов. Он не целился в Катар", – сказал Нетаньяху на конференции.

9 сентября Израиль нанес удары по руководителям группировки ХАМАС в столице Катара. В израильской армии заявили о "точном ударе по высшему руководству" организации. Катар осудил атаку.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что удар Израиля по группировке ХАМАС был осуществлен в Катаре, но заметил, что цель у этой атаки была "достойной".

29 сентября Белый дом опубликовал мирный план Трампа об окончании войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа.