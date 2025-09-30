"Ізраїль цілився в терористів". Нетаньягу перепросив у Катару за ракетний удар

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 29 вересня зателефонував прем'єр-міністру Катару, щоб висловити "глибокий жаль" через ракетний удар по столиці Катару – Досі. Про це заявили в уряді США, передає Bloomberg.

Нетаньягу здійснив спільний телефонний дзвінок із президентом США Дональдом Трампом з Білого дому шейху Мохаммеду бін Абдулрахману Аль Тані, висловивши жаль з приводу ненавмисного вбивства катарського охоронця.

За словами чиновника, обізнаного з цим питанням, Катар вимагав вибачень, перш ніж знову взятися за посередництво між Ізраїлем і ХАМАС.

"Нетаньягу також висловив жаль з приводу того, що, вдавшись до нападу на керівництво ХАМАС під час переговорів щодо заручників, Ізраїль порушив суверенітет Катару, і підтвердив, що Ізраїль не здійснюватиме подібних нападів у майбутньому", – йдеться у заяві Білого дому.

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що Нетаньягу "перепросив за напад на Доху та суверенітет Катару".

Виступаючи пізніше на пресконференції разом із Нетаньягу у Вашингтоні, Трамп заявив, що прем'єр-міністри Ізраїлю та Катару "дійсно провели відверту розмову", яка була "продуктивною".

"Ізраїль цілився в терористів. Він не цілився в Катар", – сказав Нетаньягу на конференції.

9 вересня Ізраїль завдав ударів по очільниках угруповання ХАМАС у столиці Катару. В ізраїльській армії заявили про "точний удар по вищому керівництву" організації. Катар засудив атаку.

Президент США Дональд Трамп розкритикував те, що удар Ізраїлю по угрупованню ХАМАС було здійснено в Катарі, але зауважив, що мета у цієї атаки була "гідною".

29 вересня Білий дім опублікував мирний план Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю та угруповання ХАМАС у секторі Гази.