США надали Катару гарантії безпеки у разі збройного нападу

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США надали Катару гарантії безпеки у разі зовнішньої агресії проти країни. Про це йдеться в указі, який підписав президент Штатів Дональд Трамп.

В указі зазначається, що Штати розглядатимуть "будь-який збройний напад на територію, суверенітет чи критичну інфраструктуру Катару як загрозу миру й безпеці США".

У разі нападу США готові вжити всі законні та належні заходи – дипломатичні, економічні та, за потреби, військові, щоб захистити "інтереси Сполучених Штатів і Катару та відновити мир і стабільність".

У документі наголошується, що в умовах загрози зовнішньої агресії підхід США полягає у гарантуванні безпеки та територіальної цілісності Катару в разі атаки ззовні.

9 вересня Ізраїль завдав ударів по очільниках угруповання ХАМАС у столиці Катару. В ізраїльській армії заявили про "точний удар по вищому керівництву" організації. Катар засудив атаку.

Президент США Дональд Трамп розкритикував те, що удар Ізраїлю по угрупованню ХАМАС було здійснено в Катарі, але зауважив, що мета у цієї атаки була "гідною".

30 вересня стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вибачився за ракетний удар по столиці Катару – Досі.