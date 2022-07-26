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США продолжают работать с Украиной над планом Б по вывозу заблокированного зерна – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 05:39
США продолжают работать с Украиной над планом Б по вывозу заблокированного зерна – Госдеп - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео Госдепа)

Соединенные Штаты работают с Украиной над проблемой вывоза зерна, которое Россия заблокировала в украинских портах – рассматриваются все варианты решения. Об этом сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о плане Б – альтернативном плане транспортировки зерна из Украины, озвученном ранее администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

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"Мы рассматриваем все варианты, когда речь идет о реализации украинского зерна, и мы работаем с нашими украинскими партнерами, которые в первую очередь несут ответственность за экспорт своего зерна, потому что это, опять же, их зерно", – сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что открытие черноморских портов Украины было бы наиболее эффективным средством разблокировки экспорта украинского зерна и других продуктов питания.

"Но все это время мы подчеркивали, что смотрим и помогаем нашим украинским партнерам всеми возможными способами увеличить экспорт украинского зерна. И на самом деле, до подписания этой сделки экспорт зерна из Украины несколько увеличился за счет использования сухопутных путей, за счет другой тактики, которую пустили в ход наши украинские партнеры", – сказал Прайс.

24 июля Саманта Пауэр рассказала об альтернативном плане по вывозу зерна из заблокированных портов.

"План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог двигаться быстрее", – сказала она.

"Мы действуем, имея план на случай непредвиденных обстоятельств, потому что нельзя доверять ничему из того, что говорит Владимир Путин", – добавила Пауэр.

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Наталия Медведева
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