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США просят Японию усилить критику и ввести санкции против РФ, если будет вторжение – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 14:25
США просят Японию усилить критику и ввести санкции против РФ, если будет вторжение – Kyodo - Фото
Джо Байден (фото — EPA)

США призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае нового вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает информагентство Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники.

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По данным издания, Япония "отложила" свой ответ на запрос Штатов, опасаясь возможных последствий для отношений с РФ в ряде двусторонних вопросов, включая территориальный спор об островах южных Курил.

Сообщается, что на фоне угрозы нового вторжения и скопления российских войск на границе Украины Вашингтон надеется сплотить Японию и другие страны, поддерживающие верховенство закона, и оказать давление на Москву, чтобы избежать эскалации.

Штаты по дипломатическим каналам сообщили Японии, что не могут мириться с перемещением российских войск и призвали Токио усилить критику России.

Источник в японском правительстве сообщил изданию, что в случае нового вторжения РФ Япония "будет вынуждена" принять соответствующие меры против Москвы, но внутри правительства при этом раздаются призывы, что лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение, в отличие от США и Евросоюза.

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Оксана Житнюк
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