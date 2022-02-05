США просят Японию усилить критику и ввести санкции против РФ, если будет вторжение – Kyodo
США призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае нового вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает информагентство Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники.
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По данным издания, Япония "отложила" свой ответ на запрос Штатов, опасаясь возможных последствий для отношений с РФ в ряде двусторонних вопросов, включая территориальный спор об островах южных Курил.
Сообщается, что на фоне угрозы нового вторжения и скопления российских войск на границе Украины Вашингтон надеется сплотить Японию и другие страны, поддерживающие верховенство закона, и оказать давление на Москву, чтобы избежать эскалации.
Штаты по дипломатическим каналам сообщили Японии, что не могут мириться с перемещением российских войск и призвали Токио усилить критику России.
Источник в японском правительстве сообщил изданию, что в случае нового вторжения РФ Япония "будет вынуждена" принять соответствующие меры против Москвы, но внутри правительства при этом раздаются призывы, что лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение, в отличие от США и Евросоюза.
- Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину. Запад грозит РФ жесткими санкциями в случае вторжения. В частности Байден предупредил: в случае вторжения в Украину Россия не сможет проводить операции с долларом.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что путинские олигархи не спрячутся от санкций в случае вторжения РФ в Украину, и не исключила конфискации их имущества в Британии.
- Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори заявлял, что в случае нового вторжения России в Украину реакция Японии будет "очень мощной", и премьер-министр Фумио Кисида обсуждал с президентом Байденом план взаимодействия. Посол сказал, что не может озвучить подробности.
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