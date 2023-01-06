США расширили санкции против иранских производителей дронов

США распространили санкции на семь иранских функционеров, ответственных за производство ударных и разведывательных дронов, а также баллистических ракет. Об этом сообщил в специальном заявлении глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

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Под санкции попали семь руководителей иранского оборонного предприятия Qods Aviation Industries (QAI), которое занимается разработкой и производством БПЛА, и Организации аэрокосмической промышленности Ирана (AIO), ответственной за программы разработки баллистических ракет.

Блинкен подчеркнул, что новые санкции продолжают ранее начатую политику преследования физических и юридических лиц, "причастных к производству и передаче иранских БПЛА серий Shahed и Mohajer, которые Москва продолжает использовать в своих жестоких нападениях на Украину, включая ее критически важную инфраструктуру".

Госдепартамент также отмечает, что военная поддержка Ираном агрессии России привела к нарушению резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, поскольку военные беспилотники были переданы без обязательного предварительного одобрения Совбезом ООН.

"Иран стал главным военным покровителем России", – заявил Блинкен.

США заявляют, что продолжат использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы сорвать и отсрочить передачи дронов России и возложить издержки на тех, кто несет за них ответственность.

До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Президент Зеленский назвал это ложью.

После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.

По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.

Сергій Бережний

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