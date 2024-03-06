США: Верим, что у ВСУ есть план и сюрпризы для успеха. Уничтожение кораблей это показывает

Миллер заявил, что Украина продолжает добиваться успехов на поле боя и топит корабли россиян

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что уничтожение корвета "Сергей Котов" Черноморского флота России показывает, что Силы обороны способны продолжать добиваться успехов на поле боя. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, Вашингтон верит, что у Украины есть план, который она может реализовать для успеха на поле боя.

"Мы видели, как они добивались успехов – одерживая победы на поле боя, последний раз в Черном море, где за последние 24 часа они потопили еще один российский корабль", — сказал Миллер.

Он высказал уверенность, что у украинских военных еще есть "сюрпризы" в запасе.

"Мы с нетерпением ждем результатов", — заявил дипломат.

Читайте большой текст LIGA.net о том, как потопили корабль "Сергей Котов" и почему это важно.

Утром 5 марта во временно оккупированном Крыму был уничтожен патрульный корвет Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В военной разведке заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры. Судно уничтожили дронами Magura V5.

"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Плетенчук в комментарии LIGA.net.

Корабль получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, однако его отправили на ремонт.

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