США: Віримо, що ЗСУ мають план та сюрпризи для успіху. Знищення кораблів це показує
У Державному департаменті США заявили, що знищення корвета "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії показує, що Сили оборони здатні й далі досягати успіхів на полі бою. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
За його словами, Вашингтон вірить, що Україна має план, який вона може реалізувати для успіху на полі бою.
"Ми бачили, як вони досягали успіхів – здобуваючи перемоги на полі бою, востаннє в Чорному морі, де за останні 24 години вони потопили ще один російський корабель", – сказав Міллер.
Він висловив упевненість, що українські військові ще мають "сюрпризи" у запасі.
"Ми з нетерпінням чекаємо на результати", — заявив дипломат.
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- Вранці 5 березня у тимчасово окупованому Криму було знищено патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".
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- Корабель отримував пошкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, проте його відправили на ремонт.
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