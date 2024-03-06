США: Віримо, що ЗСУ мають план та сюрпризи для успіху. Знищення кораблів це показує

Міллер заявив, що Україна і далі досягає успіхів на полі бою та топить кораблі росіян

Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США заявили, що знищення корвета "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії показує, що Сили оборони здатні й далі досягати успіхів на полі бою. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, Вашингтон вірить, що Україна має план, який вона може реалізувати для успіху на полі бою.

"Ми бачили, як вони досягали успіхів – здобуваючи перемоги на полі бою, востаннє в Чорному морі, де за останні 24 години вони потопили ще один російський корабель", – сказав Міллер.

Він висловив упевненість, що українські військові ще мають "сюрпризи" у запасі.

"Ми з нетерпінням чекаємо на результати", — заявив дипломат.

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Вранці 5 березня у тимчасово окупованому Криму було знищено патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

У військовій розвідці заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри. Судно знищили дронами Magura V5.

"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Плетенчук у коментарі LIGA.net.

Корабель отримував пошкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, проте його відправили на ремонт.

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