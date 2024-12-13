США запретят выдачу виз чиновникам из Грузии – Госдепартамент

В США заявили, что осуждают "неоправданное насилие" Грузинской мечты по отношению к народу

Протесты в Грузии (Фото: ЕРА)

США запретят выдачу виз примерно 20 чиновникам Грузии, которые "ответственны за подрыв демократии". Об этом сообщил Государственный департамент США.

"Мы стремимся к тому, чтобы высокопоставленные должностные лица, ответственные или соучастники подрыва демократии, подвергались визовым ограничениям", – говорится в заявлении.

В Госдепе не назвали имен, против кого примут такого рода санкции, но уточнили, что речь идет о действующих министрах парламента и правительства, правоохранителях и сотрудниках служб безопасности, а также частных лица.

В заявлении сказано, что США решительно осуждают "жестокое и неоправданное насилие" партии Грузинская мечта против протестующих и других граждан. Более того, партия отвернулась от евроатлантического будущего, которого население страны желает.

Также в Госдепе отметили, что готовятся дополнительные действия, в том числе и санкции, чтобы все, кто "подрывает демократию" в Грузии были призваны к ответу.

"Наши действия сегодня демонстрируют решимость США и дополняют ранее объявленные действия, в которых замешаны более 100 лиц, связанных с Грузинской мечтой, и члены их семей", – сказали в Госдепе.