США заборонять видавати візи чиновникам із Грузії – Держдепартамент

Протести у Грузії (Фото: ЕРА)

США заборонять видавати візи приблизно 20 чиновникам Грузії, які "відповідальні за підрив демократії". Про це повідомив Державний департамент США.

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"Ми прагнемо до того, щоб високопосадовці, відповідальні чи співучасники підриву демократії, зазнавали візових обмежень", – йдеться у заяві.

У Держдепі не назвали імен, проти кого ухвалять такі санкції, але уточнили, що йдеться про чинних міністрів парламенту та уряду, правоохоронців і співробітників служб безпеки, а також приватних осіб.

У заяві сказано, що США рішуче засуджують "жорстоке та невиправдане насильство" партії Грузинська мрія проти протестувальників та інших громадян. Щобільше, партія відвернулася від євроатлантичного майбутнього, якого бажає населення країни.

Також у Держдепі зазначили, що готуються додаткові дії, зокрема й санкції, щоб усі, хто "підриває демократію" в Грузії, були притягнуті до відповіді.

"Наші дії сьогодні демонструють рішучість США та доповнюють раніше оголошені дії, до яких замішано понад 100 осіб, пов'язаних з Грузинською мрією, та члени їхніх сімей", – сказали у Держдепі.