США заборонять видавати візи чиновникам із Грузії – Держдепартамент
США заборонять видавати візи приблизно 20 чиновникам Грузії, які "відповідальні за підрив демократії". Про це повідомив Державний департамент США.
"Ми прагнемо до того, щоб високопосадовці, відповідальні чи співучасники підриву демократії, зазнавали візових обмежень", – йдеться у заяві.
У Держдепі не назвали імен, проти кого ухвалять такі санкції, але уточнили, що йдеться про чинних міністрів парламенту та уряду, правоохоронців і співробітників служб безпеки, а також приватних осіб.
У заяві сказано, що США рішуче засуджують "жорстоке та невиправдане насильство" партії Грузинська мрія проти протестувальників та інших громадян. Щобільше, партія відвернулася від євроатлантичного майбутнього, якого бажає населення країни.
Також у Держдепі зазначили, що готуються додаткові дії, зокрема й санкції, щоб усі, хто "підриває демократію" в Грузії, були притягнуті до відповіді.
"Наші дії сьогодні демонструють рішучість США та доповнюють раніше оголошені дії, до яких замішано понад 100 осіб, пов'язаних з Грузинською мрією, та члени їхніх сімей", – сказали у Держдепі.
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