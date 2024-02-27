США заявляют, что Украина "может сделать больше" в контексте борьбы с коррупцией

Миллер заявил, что США ведут постоянный диалог с украинским правительством об антикоррупционных мерах

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США считают, что Украина "может сделать больше" для борьбы с коррупцией. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, Вашингтон уже давно ведет диалог с украинским правительством о необходимости принятия антикоррупционных мер.

Он отметил, что за последние годы в Киеве приняли ряд мер для противодействия коррупции.

"Мы думаем, что мы можем больше – что они могут сделать, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме", — сказал Миллер.

Недавно президент Владимир Зеленский отверг обвинения в коррупции в Украине и заявил, что в стране "все чисто".

В конце января 2024 года международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции 2023", в котором Украина с 36 баллами заняла 104-е место среди 180 стран мира — страна показала один из лучших результатов в мире за год.

Зеленский заявлял, что вопрос борьбы с коррупцией является "очень чувствительным" в Украине во время войны. Он признал, что "коррупционные ошибки" существуют, и отметил, что борется с ними.

Американские конгрессмены должны чаще приезжать в Украину, чтобы видеть реальные успехи в борьбе с коррупцией. Такое мнение высказала директор по связям с Конгрессом и правительством, научный сотрудник в Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Элизабет Хоффман в комментарии LIGA.net.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что у его страны "четкий план" развития Украины в будущем, который поможет ей стать самодостаточной и преодолеть коррупцию.

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