США заявляють, що Україна "може зробити більше" у контексті боротьби з корупцією
У Державному департаменті США вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
За його словами, Вашингтон уже давно веде діалог з українським урядом щодо необхідності вжиття антикорупційних заходів.
Він зазначив, що за останні роки в Києві вжили низку заходів для протидії корупції.
"Ми думаємо, що ми можемо більше – що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему", – сказав Міллер.
Нещодавно президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення у корупції в Україні та заявив, що в країні "все чисто".
Наприкінці січня 2024 року міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила результати дослідження "Індекс сприйняття корупції 2023", у якому Україна з 36 балами посіла 104-те місце серед 180 країн світу — країна показала один із найкращих результатів у світі за рік.
- Зеленський заявляв, що питання боротьби з корупцією є "дуже чутливим" в Україні під час війни. Він визнав, що "корупційні помилки" існують і зазначив, що бореться з ними.
- Американські конгресмени мають частіше приїжджати до України, щоб бачити реальні успіхи у боротьбі з корупцією. Таку думку висловила директорка зі зв'язків із Конгресом та урядом, наукова співробітниця у Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Елізабет Хоффман у коментарі LIGA.net.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що його країна має "чіткий план" розвитку України в майбутньому, який допоможе їй стати самодостатньою і подолати корупцію.
Читайте також: Віцепрезидентка Єврокомісії високо оцінила зусилля України у боротьбі з корупцією – фото