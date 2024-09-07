Стармер на следующей неделе встретится с Байденом в США. Обсудят войну в Украине

Байден пытается активнее действовать на международной арене в последние месяцы своего президентства

Кир Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Премьер Великобритании Кир Стармер на следующей неделе совершит визит в США, где встретится с президентом Джо Байденом. По данным Associated Press, переговоры будут касаться, в частности, войны России против Украины.

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Встреча двух лидеров состоится в пятницу, 13 сентября. Это произойдет на фоне того, что Байден пытается активнее действовать на международной арене в последние месяцы своего президентства.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что второй визит британского премьера в Белый дом после его вступления в должность будет сосредоточен на поддержке Украины, войне в Газе, угрозам коммерческому судоходству в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов и совместной обеспокоенностью по поводу ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

17 августа 2024 года The Times сообщило, что более месяца назад правительство Британии обратилось в США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получил ответа, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США.

19 августа The Telegraph писало, что Вашингтон не получал официальный запрос на то, чтобы Украина запускала ракеты Storm Shadow по России.

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