Стармер наступного тижня зустрінеться з Байденом у США. Обговорять війну в Україні

Байден намагається активніше діяти на міжнародній арені в останні місяці свого президентства

Кір Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня здійснить візит до США, де зустрінеться з президентом Джо Байденом. За даними Associated Press, переговори стосуватимуться, зокрема, війни Росії проти України.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Зустріч двох лідерів відбудеться в п'ятницю, 13 вересня. Це станеться на тлі того, що Байден намагається активніше діяти на міжнародній арені в останні місяці свого президентства.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила журналістам, що другий візит британського прем'єра до Білого дому після його вступу на посаду буде зосереджений на підтримці України, війні у Газі, загрозах комерційному судноплавству в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів і на спільному занепокоєнню ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

17 серпня 2024 року The Times повідомило, що понад місяць тому уряд Британії звернувся до США з проханням пом'якшити обмеження на використання Україною своєї далекобійної зброї. Однак досі не отримав відповіді, і це питання фактично "застрягло" у системі США.

19 серпня The Telegraph писало, що Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по Росії.

Читайте також: Зеленський звинуватив Британію в сповільненні допомоги. Лондон відповів