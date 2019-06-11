Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 07:54

Стефанчук о первом законе Слуги народа: Решить вопрос оппозиции

Стефанчук о первом законе Слуги народа: Решить вопрос оппозиции - Фото
Руслан Стефанчук (фото - скриншот с видео программы на ICTV)

Руслан Стефанчук считает, что различные договоренности превращают Раду в сферу политического рынка и потому Слуга народа хочет взять большинство

Представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Слуга народа хотела бы сформировать однопартийное большинство после досрочные выборов в Раду и первым делом намерена урегулировать деятельность оппозиции. Об этом он сказал в эфире Свободы слова на ICTV.

"Первое, что мы хотим предложить, один из первых законов, это честно урегулировать вопросы оппозиции. Потому что и большинство, и оппозиция - это политические субъекты. И от того, как они будут бороться идеологиями, как они будут конкурировать между собой не путем договоренностей, квотного принципа представленности в правительстве и т.д., будет зависеть во многом и качество украинской политики", - сказал он.

Стефанчук заверил, что Слуга народа "настроена на конструктивное сотрудничество" с другими политсилами. В пример он привел работу с Верховной Радой и то, что Зеленский подает "все необходимые законопроекты". При этом ранее Зеленский назвал происходящее в Раде бунтом, поскольку не рассмотрена ни одна из предложенных им инициатив.

21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. В Слуге народа сказали, что программа-максимум - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков. При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, рада, оппозиция, Руслан Стефанчук, большинство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 