Стефанчук о вступлении в ЕС с Грузией и Молдовой: Украина хочет быть лидером этой группы

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о намерении Украины вступить в Евросоюз вместе с Грузией и Молдовой, при этом Украина видит себя лидером этой группы. Об этом он сказал во время встречи с главой делегации Европарламента в ПА Евронест, членом делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Андриусом Кубилиусом, сообщает пресс-служба Рады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время встречи стороны обсудили вопросы интеграции Украины в Евросоюз.

Стефанчук сообщил об идее совместного вступления в ЕС вместе с Грузией и Молдовой – одной это сделать Украине будет сложно. При этом, по словам спикера Рады, Украина хочет быть лидером такой группы.

"Мы очень четко отдаем себе отчет, что Украине будет сложно это сделать (вступить в ЕС, – ред.) одной. Мы хотели бы, чтобы нас рассматривали вместе с другими странами – Грузией и Молдовой. И Украина хочет быть лидером этой группы", – добавил он.

Кубилиус заверил, что Украина находится "высоко в повестке дня ЕС". Он порекомендовал государству сосредоточиться на конкретных вопросах экономической интеграции и присоединении к единому рынку ЕС, пока не затрагивая вопросы полноценной интеграции институтов.

Глава делегации считает, что Евросоюз должен предоставить четкие перспективы и поставить конкретные цели перед Украиной для движения в европейском направлении.

В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдова основали новый блок – Ассоциированное трио. Страны будут усиленно сотрудничать для европейской интеграции.

В июле лидеры Грузии, Молдовы и Украины в Батуми договорились вместе интегрироваться в Евросоюз, была подписана соответствующая декларация.

По данным соцопроса группы Рейтинг, проведенного в августе, на референдуме за членство Украины в ЕС проголосовали бы 64% украинцев.

Читайте также: Трио Украины, Грузии и Молдовы отрезает себя от русского мира и идет в Европу - Кулеба

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.