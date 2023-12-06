Стефанчук встретился с Джонсоном. Сказал, что наступление зависит от помощи США — фото

Стефанчук сказал Джонсону, что продвижение Сил обороны зависит от продолжения военной помощи США

Руслан Стефанчук и Майк Джонсон (Фото: Руслан Стефанчук / Facebook)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, поддержка со стороны американских законодателей — одна из главных ценностей для Украины.

Он отметил, что Киев нуждается в продолжении финансовой и военной помощи.

"Обратился с просьбой поддержать важные для Украины решения в Конгрессе. Акцентировал, что скорость продвижения украинских воинов на поле боя зависит от скорости предоставления Украине оружия", — заявил Стефанчук.

Спикер подчеркнул, что Украина готова и дальше продолжать внедрение реформ.

Ранее президент Владимир Зеленский отменил выступление перед американским Сенатом. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что там обсуждались не только украинские вопросы.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол в США Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

В Конгрессе США провалились переговоры о границе. Это чревато помощью Украине — NBC News.

Читайте также: Госдеп о помощи Украине: Мы находимся на дне бочки, но Конгресс поддержит финансирование