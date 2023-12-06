Стефанчук встретился с Джонсоном. Сказал, что наступление зависит от помощи США — фото
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, поддержка со стороны американских законодателей — одна из главных ценностей для Украины.
Он отметил, что Киев нуждается в продолжении финансовой и военной помощи.
"Обратился с просьбой поддержать важные для Украины решения в Конгрессе. Акцентировал, что скорость продвижения украинских воинов на поле боя зависит от скорости предоставления Украине оружия", — заявил Стефанчук.
Спикер подчеркнул, что Украина готова и дальше продолжать внедрение реформ.
Ранее президент Владимир Зеленский отменил выступление перед американским Сенатом. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что там обсуждались не только украинские вопросы.
- 20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол в США Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
- По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.
- В Конгрессе США провалились переговоры о границе. Это чревато помощью Украине — NBC News.
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