Стефанчук зустрівся із Джонсоном. Сказав, що наступ ЗСУ залежить від допомоги США — фото
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, підтримка з боку американських законодавців — одна з головних цінностей для України.
Він зазначив, що Київ потребує продовження фінансової та військової допомоги.
"Звернувся з проханням підтримати важливі для України рішення у Конгресі. Акцентував, що швидкість просування українських воїнів на полі бою залежить від швидкості надання Україні зброї", — заявив Стефанчук.
Спікер наголосив, що Україна готова й надалі продовжувати впровадження реформ.
Раніше президент Володимир Зеленський скасував виступ перед американським Сенатом. Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова заявила, що там обговорювалися не лише українські питання.
- 20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол у США Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.
- У Конгресі США провалилися переговори про кордон. Це може зашкодити допомозі Україні — NBC News.
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