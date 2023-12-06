Стефанчук зустрівся із Джонсоном. Сказав, що наступ ЗСУ залежить від допомоги США — фото
Руслан Стефанчук та Майк Джонсон (Фото: Руслан Стефанчук / Facebook)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, підтримка з боку американських законодавців — одна з головних цінностей для України.

Він зазначив, що Київ потребує продовження фінансової та військової допомоги.

"Звернувся з проханням підтримати важливі для України рішення у Конгресі. Акцентував, що швидкість просування українських воїнів на полі бою залежить від швидкості надання Україні зброї", — заявив Стефанчук.

Спікер наголосив, що Україна готова й надалі продовжувати впровадження реформ.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував виступ перед американським Сенатом. Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова заявила, що там обговорювалися не лише українські питання.

  • 20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
  • Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол у США Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
  • За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.
  • У Конгресі США провалилися переговори про кордон. Це може зашкодити допомозі Україні — NBC News.

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