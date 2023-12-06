Стефанчук зустрівся із Джонсоном. Сказав, що наступ ЗСУ залежить від допомоги США — фото

Стефанчук сказав Джонсону, що просування Сил оборони залежить від продовження військової допомоги США

Руслан Стефанчук та Майк Джонсон (Фото: Руслан Стефанчук / Facebook)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Про це він повідомив у Facebook.

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За його словами, підтримка з боку американських законодавців — одна з головних цінностей для України.

Він зазначив, що Київ потребує продовження фінансової та військової допомоги.

"Звернувся з проханням підтримати важливі для України рішення у Конгресі. Акцентував, що швидкість просування українських воїнів на полі бою залежить від швидкості надання Україні зброї", — заявив Стефанчук.

Спікер наголосив, що Україна готова й надалі продовжувати впровадження реформ.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував виступ перед американським Сенатом. Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова заявила, що там обговорювалися не лише українські питання.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол у США Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.

У Конгресі США провалилися переговори про кордон. Це може зашкодити допомозі Україні — NBC News.

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