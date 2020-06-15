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Стена плача венгров в Сваляве. Полиция: панно могла повредить погода, не вандалы

Стена плача венгров в Сваляве. Полиция: панно могла повредить погода, не вандалы - Фото
Фото: Facebook/Dupka György
15.06.2020, 15:00

В Нацполиции заявляют, что повреждение панно на Стене плача в Сваляве может быть результатом плохой погоды, а не вандализма

Повреждение панно с задней стороны Стены плача в Сваляве может быть результатом "неблагоприятных погодных условий". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

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"На место событий направлены сотрудники следственно-оперативной группы, которые при осмотре предварительно установили, что указанные повреждения вероятно были вызваны неблагоприятными погодными условиями", - заявили в ведомстве, уточнив, что если факт вандализма подтвердится в дальнейшем, то они приложат максимум усилий для поимки правонарушителей. 

О вандализме еще 13 июня сообщил у себя в Facebook секретарь совета парка Дьордь Дупка. Он считает, что "это могли совершить венгерские ненавистники" и "кому-то или заказчику не понравилась описанная там правда". 

Он заявил, что на панно представлено интернирование венгров и немцев в сталинские лагеря, совершенное НКВД осенью 1944-го на основании указа №0036 военного совета 4-го Украинского фронта. Также, с его слов, на Стене плача изображено "обезглавливание закарпатской интеллигенции и священников исторических церквей, когда к рабству в ГУЛАГе осудили тысячи людей".

Владислав Сердюк
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