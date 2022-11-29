Столтенберг: НАТО признает стремление Украины к членству, но главное сейчас — война
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс признает стремление Украины к членству, но сегодня он сосредоточен на оказании немедленной поддержки Украине в войне против России. Об этом он сказал по итогам первого дня встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте.
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По его словам, несмотря на успехи Украины, Россия сохраняет сильный военный потенциал и большое количество войск. Он отметил, что диктатор Владимир Путин хочет использовать зиму как оружие и расколоть Альянс.
Столтенберг заявил, что союзники поддерживают право Украины выбирать свой вектор.
"Мы признаем и уважаем стремление Украины к членству. Однако сейчас мы сосредоточены на оказании немедленной поддержки, поскольку Украина защищается от российской агрессии", — сказал генсек НАТО.
- Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Бухаресте.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине.
- Он будет настаивать на передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и трансформаторов.
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