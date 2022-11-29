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Столтенберг: НАТО признает стремление Украины к членству, но главное сейчас — война

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 20:13
Столтенберг: НАТО признает стремление Украины к членству, но главное сейчас — война - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс признает стремление Украины к членству, но сегодня он сосредоточен на оказании немедленной поддержки Украине в войне против России. Об этом он сказал по итогам первого дня встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

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По его словам, несмотря на успехи Украины, Россия сохраняет сильный военный потенциал и большое количество войск. Он отметил, что диктатор Владимир Путин хочет использовать зиму как оружие и расколоть Альянс. 

Столтенберг заявил, что союзники поддерживают право Украины выбирать свой вектор. 

"Мы признаем и уважаем стремление Украины к членству. Однако сейчас мы сосредоточены на оказании немедленной поддержки, поскольку Украина защищается от российской агрессии", — сказал генсек НАТО.

Читайте также: НАТО выпустил заявление в Бухаресте: Обещают поддерживать Украину и ее стремление в Альянс

Дмитро Гриниченко
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