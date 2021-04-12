Страны G7 призвали РФ прекратить провокации против Украины и снизить напряженность

Министры иностранных дел стран Большой семерки призвали Россию прекратить провокации против Украины и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами. Об этом говорится в их совместном заявлении, к которому присоединился глава дипломатии Евросоюзу Жозеп Боррель.

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В заявлении говорится, что главы МИД стран G7 "глубоко обеспокоены продолжающимся активным наращиванием российских вооруженных сил на территории Украины, возле ее границ и в незаконно аннексированном Крыму".

Представители стран G7 отмечают, что эти "крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность".

"Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию соблюдать подписанные ею принципы и обязательства ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения военных и выполнить процедуру, установленную в соответствии с главой III Венского документа", – говорится в заявлении.

Министры подтвердили свою "неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" и поддержали ее "сдержанную" позицию.

Кроме того, главы МИД выразили признательность Германии и Франции за их усилия в рамках нормандского формата. Чиновники подчеркнули, что минские соглашения – "единственный путь к прочному политическому урегулированию конфликта".

30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.

В РФ объяснили это началом "контрольной проверки войск за зимний период обучения". Германия и Франция раскритиковали ответ России как "слишком краткий и общий".

По данным США, Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск.

При этом в РФ пропагандистские СМИ говорят, что якобы Украина готовит силовую операцию на Донбассе. В Украине называют это враньем и дезинформацией.

Вадим Ребрина

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