Страны НАТО провели военно-морские учения вблизи арктического побережья России – фото

Маневры прошли на фоне роста напряженности между Альянсом и Москвой

Учения НАТО (Фото: @NATO_MARCOM)

Четыре страны-члена НАТО провели военно-морские учения в арктических водах с целью усиления своего присутствия у побережья России. Об этом сообщило Морское командование Альянса.

Корабли из Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии приняли участие в учениях у северного побережья Норвегии, направленных на "расширение способности стран НАТО к совместной работе".

Кроме того, целью учений был мониторинг подводной деятельности в Арктическом регионе, где расположена критически важная инфраструктура, включая подводные кабели, соединяющие материковую Европу с норвежским архипелагом Шпицберген.

Эти учения являются частью более масштабного развертывания военно-морских сил Альянса на фоне растущей напряженности с Россией.