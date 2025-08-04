Країни НАТО провели військово-морські навчання поблизу арктичного узбережжя Росії – фото

Маневри відбулися на тлі зростання напруженості між Альянсом і Москвою

Навчання НАТО (Фото: @NATO_MARCOM)

Чотири країни-члени НАТО провели військово-морські навчання в арктичних водах з метою посилити свою присутність поблизу узбережжя Росії. Про це повідомило Морське командування Альянсу.

Кораблі з Нідерландів, Норвегії, Португалії та Німеччини взяли участь у маневрах біля північного узбережжя Норвегії й на Крайній Півночі, спрямованих на "розширення здатності країн НАТО працювати разом".

Також навчання мали на меті моніторинг підводної діяльності в Арктичному регіоні, де розташована критично важлива інфраструктура, включно з підводними кабелями, що з'єднують материкову Європу з норвезьким архіпелагом Шпіцберген.

Ці навчання є частиною ширшого розгортання військово-морських сил Альянсу на тлі зростання напруженості з Росією.