Країни НАТО провели військово-морські навчання поблизу арктичного узбережжя Росії – фото
Чотири країни-члени НАТО провели військово-морські навчання в арктичних водах з метою посилити свою присутність поблизу узбережжя Росії. Про це повідомило Морське командування Альянсу.
Кораблі з Нідерландів, Норвегії, Португалії та Німеччини взяли участь у маневрах біля північного узбережжя Норвегії й на Крайній Півночі, спрямованих на "розширення здатності країн НАТО працювати разом".
Також навчання мали на меті моніторинг підводної діяльності в Арктичному регіоні, де розташована критично важлива інфраструктура, включно з підводними кабелями, що з'єднують материкову Європу з норвезьким архіпелагом Шпіцберген.
Ці навчання є частиною ширшого розгортання військово-морських сил Альянсу на тлі зростання напруженості з Росією.
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