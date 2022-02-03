Страны восточного фланга НАТО готовят дополнительную поддержку Украине на фоне агрессии РФ
Страны Бухарестской девятки НАТО предоставят Украине дополнительную поддержку в укреплении безопасности на фоне агрессивных действий России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам министерской онлайн-встречи.
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На встрече члены Бухарестской девятки НАТО проинформировали, что по запросу Украины готовят решения, которые помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.
По приглашению министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску во встрече принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Также присутствовал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который подытожил встречу так: "Твердость, солидарность, деэскалация и диалог".
Министры согласились, что агрессивные действия РФ угрожают безопасности не только Украины, но и других европейских стран.
Кулеба раскритиковал требования Кремля о "гарантиях безопасности" в условиях постоянной агрессии РФ в разных сферах.
"Вместо этого именно евроатлантическое сообщество должно задавать РФ подобные вопросы. Когда Россия объяснит нам всем, как она понимает собственное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других, в частности, Украины?" – спросил министр.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
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