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Суд арестовал Микитася без права залога

31.12.2020, 22:44
Суд арестовал Микитася без права залога - Фото
Максим Микитась (Фото: скриншот из видео 1+1/YouTube)

Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога до 27 февраля 2021 года. Об этом сообщает hromadske.

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Микитася подозревают в заказе похищения человека – юриста Олега Мирошниченко – и вымогательстве. В случае доказательства вины Микитасю грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокаты Микитася заявили, что будут обжаловать решение суда.

  • 24 декабря Офис генпрокурора передал дело Укрбуда, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в СБУ.
  • В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому. 
  • В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело по решению Печерского суда. В САП считают, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.
  • По причине смены подследственности суд до сих пор не избрал меру пресечения Татарову.
  • 28 декабря полиция предъявила главному подозреваемому в деле Укрбуда Микитасю, который дал показания против Татарова, новое подозрение по делу, не связанному с коррупцией. В НАБУ в связи с этим заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро в интересах Татарова.
  • Защита Микитася заявила о фальсификации улик против него в деле о похищении человека.
Наталия Медведева
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