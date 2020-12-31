Суд арестовал Микитася без права залога

Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога до 27 февраля 2021 года. Об этом сообщает hromadske.

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Микитася подозревают в заказе похищения человека – юриста Олега Мирошниченко – и вымогательстве. В случае доказательства вины Микитасю грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокаты Микитася заявили, что будут обжаловать решение суда.

24 декабря Офис генпрокурора передал дело Укрбуда, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в СБУ.

В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.

В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело по решению Печерского суда. В САП считают, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.

По причине смены подследственности суд до сих пор не избрал меру пресечения Татарову.

28 декабря полиция предъявила главному подозреваемому в деле Укрбуда Микитасю, который дал показания против Татарова, новое подозрение по делу, не связанному с коррупцией. В НАБУ в связи с этим заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро в интересах Татарова.

Защита Микитася заявила о фальсификации улик против него в деле о похищении человека.

Наталия Медведева

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