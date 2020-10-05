Суд обязал ГБР расследовать возможную фальсификацию в деле об убийстве Шеремета
05.10.2020, 14:15
Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована
Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР возобновить расследование о возможной фальсификации в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фотографию решения суда опубликовали в Facebook адвокаты обвиняемых.
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Адвокат обвиняемой медсестры Яны Дугарь Виталий Коломиец обжаловал в суде решение ГБР прекратить дело о возможной фальсификации экспертизы походки Дугарь.
Судья Владимир Бугель решил удовлетворить жалобу адвоката и постановил возобновить уголовное производство.
- 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом, личности подозреваемых в его убийстве МВД объявило в декабре 2019-го: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.
- 22 мая 2020-го дело передали в суд.
- 4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по сути дела.
- 28 сентября определился состав присяжных, которые будут рассматривать дело.
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