Суд отпустил экс-замминистра Грымчака из СИЗО

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Грымчаку. Принято решение отправить его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

В ноябре ВАС продлил Грымчаку содержание под стражей. У него была альтернатива – внести залог в сумме в 5,9 млн грн, однако семья экс-замминистра не смогла собрать деньги, поэтому Грымчак продолжал находиться в Черниговском СИЗО.

14 августа Гримчак был задержан НАБУ в супермаркете, ему объявили подозрение в мошенничестве.

В НАБУ тогда заявили, что замминистра и его помощник якобы требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в размере $1,1 млн. В бюро сообщили, что подозреваемых задержали при получении части средств в размере $480 000.

Позже подозрение изменили - экс-чиновника подозревают в злоупотреблении влиянием.