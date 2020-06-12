Суд перенес избрание меры пресечения Стерненко на 15 июня

Шевченковский районный суд Киева решил перенести на 15 июня заседание, на котором выбирают меру пресечения экс-лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко. Об этом сообщает hromadske.
Заседание планируют продолжить в 10:00 15 июня.
12 июня судебное заседание длилось около восьми часов. По его окончании Стерненко вышел до нескольких сотен людей под судом, которые пришли его поддержали.
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24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов погиб от колото-резаных ран.
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4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
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В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено в любом случае.
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15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
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10 июня стало известно, что прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
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11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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Наталия Медведева