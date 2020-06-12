Суд перенес избрание меры пресечения Стерненко на 15 июня

Сергей Стерненко (фото - instagram.com_s_sternenko)

Шевченковский районный суд Киева решил перенести на 15 июня заседание, на котором выбирают меру пресечения экс-лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко. Об этом сообщает hromadske.

Заседание планируют продолжить в 10:00 15 июня.

12 июня судебное заседание длилось около восьми часов. По его окончании Стерненко вышел до нескольких сотен людей под судом, которые пришли его поддержали.

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