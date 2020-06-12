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Суд перенес избрание меры пресечения Стерненко на 15 июня

Суд перенес избрание меры пресечения Стерненко на 15 июня - Фото
Сергей Стерненко (фото - instagram.com_s_sternenko)
12.06.2020, 22:42

Заседание суда по избранию меры пресечения Стерненко отложили до 15 июня

Шевченковский районный суд Киева решил перенести на 15 июня заседание, на котором выбирают меру пресечения экс-лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко. Об этом сообщает hromadske.

Заседание планируют продолжить в 10:00 15 июня.

12 июня судебное заседание длилось около восьми часов. По его окончании Стерненко вышел до нескольких сотен людей под судом, которые пришли его поддержали.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов погиб от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено в любом случае.
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня стало известно, что прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Наталия Медведева
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