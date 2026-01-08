Суд разрешил Шуфричу выйти из СИЗО под залог в более 33 млн грн, но деньги не внесли – ОГП

Сейчас Нестор Шуфрич находится под стражей, но может выйти из СИЗО, если будет внесен залог

Нестор Шуфрич (Фото: LIGA.net)

Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, обвиняемому в государственной измене. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным ОГП, есть постановление Киевского апелляционного суда об определении альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 000 грн.

По состоянию на 8 января залог не внесен. Шуфрич находится в следственном изоляторе.

Ранее адвокат Виктор Карпенко, защищающий нардепа, рассказал Telegraf, что ему пока неизвестно, когда именно будет внесен залог и будет ли внесен вообще.

Сын нардепа Александр сообщил изданию, что сейчас служит в Вооруженных Силах Украины и выполняет задачи в зоне боевых действий, поэтому не имеет возможности посещать суды отца. По его мнению, средства за отца смогут внести соратники по партии, среди которых есть долларовые миллионеры.

Шуфрич является членом пророссийской партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) и баллотировался от нее в Верховную Раду, но сама партия была официально запрещена в Украине в 2022 году.