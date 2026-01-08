Суд дозволив Шуфричу вийти з СІЗО під заставу в понад 33 млн грн, але кошти не внесли – ОГП
Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, звинуваченому у державній зраді. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними ОГП, є ухвала Київського апеляційного суду про визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 000 грн.
Станом на 8 січня заставу не внесено. Шуфрич перебуває у слідчому ізоляторі.
Раніше адвокат Віктор Карпенко, який захищає нардепа, розповів Telegraf, що йому поки невідомо, коли саме буде внесена застава і чи буде внесена взагалі.
Син нардепа Олександр повідомив виданню, що зараз служить в Збройних Силах України й виконує завдання в зоні бойових дій, то ж не має можливості відвідувати суди батька. На його думку, кошти за батька зможуть внести соратники по партії, серед яких є доларові мільйонери.
Шуфрич є членом проросійської партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ) і балотувався від неї до Верховної Ради, але сама партія була офіційно заборонена в Україні у 2022 році.
- Шуфрич був узятий під варту у вересні 2023 року без права внесення застави. Під час обшуків у нього знайшли документи зі схемою "автономії" Донецької й Луганської областей та георгіївські стрічки.
- У лютому 2024 року нардеп отримав нову підозру – за фінансування Росгвардії в Криму.
- 4 вересня в Печерському суді Києва відбулося підготовче засідання, на якому Шуфричу стало зле. До зали суду викликали швидку.
- 5 вересня з'явилася інформація про смерть Шуфрича, але вона виявилася фейком.
