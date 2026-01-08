Суд дозволив Шуфричу вийти з СІЗО під заставу в понад 33 млн грн, але кошти не внесли – ОГП

Наразі Нестор Шуфрич перебуває під вартою, але може вийти з СІЗО, якщо буде внесено заставу

Нестор Шуфрич (Фото: LIGA.net)

Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, звинуваченому у державній зраді. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними ОГП, є ухвала Київського апеляційного суду про визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 000 грн.

Станом на 8 січня заставу не внесено. Шуфрич перебуває у слідчому ізоляторі.

Раніше адвокат Віктор Карпенко, який захищає нардепа, розповів Telegraf, що йому поки невідомо, коли саме буде внесена застава і чи буде внесена взагалі.

Син нардепа Олександр повідомив виданню, що зараз служить в Збройних Силах України й виконує завдання в зоні бойових дій, то ж не має можливості відвідувати суди батька. На його думку, кошти за батька зможуть внести соратники по партії, серед яких є доларові мільйонери.

Шуфрич є членом проросійської партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ) і балотувався від неї до Верховної Ради, але сама партія була офіційно заборонена в Україні у 2022 році.