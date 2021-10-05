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Суд США принял иск к российским банкам. Обвиняют в финансировании боевиков на Донбассе

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05.10.2021, 16:37
Суд США принял иск к российским банкам. Обвиняют в финансировании боевиков на Донбассе - Фото
Банки РФ обвиняют в финансировании боевиков ДНР, ответственных за катастрофу МН17 (Фото:Alezander Usenko/EPA)

Суд Нью-Йорка принял иск семьи американского подростка, погибшего в катастрофе Малайзийского авиалайнера на Донбассе в июле 2014 года, к двум российским банкам. Их обвиняют в пособничестве терроризму, сообщает Reuters.

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Заявление было подано еще весной 2019 года. Истцы – родственники погибшего 18-летнего Куина Шансмана, который летел на семейный отдых на борту Boeing 777 летом 2014 года.

Два банка РФ, Сбербанк и банка ВТБ, обвиняют в том, что они спонсировали террористическую организацию ДНР, ответственную за крушение рейса MH17 и гибель 298 человек. Истцы утверждают, что российские банки переводили деньги сепаратистам через банки США.

Адвокаты семьи Шансмана представили документы, подтверждающие два денежных перевода террористам. Деньги были отправлены через корреспондентские счета Сбербанка и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon. Адвокаты также представили копии инструкций террористической организации ДНР, опубликованных онлайн, в которых сепаратисты предлагали пользоваться корреспондентскими счетами российских банков в Америке для перевода пожертвований.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на бортуВыводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.
  • Уголовное дело по МН17 ведется с марта 2020 года. Обвинения выдвинуты против четверых боевиков: трех россиян и одного человека с паспортом Украины.
  • 6 сентября в судебном комплексе Схипхол возобновились заседания: слово дали родственникам и близким погибших.

Читайте также: Для приговора по делу МН17 запланировали три даты. Умер один из свидетелей

Елизавета Кумбер
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Донбасс банк авиакатастрофа боевик мн17 Сбербанк боинг
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