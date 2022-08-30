Суд в Польше приговорил военного пенсионера за "желание сотрудничать с разведкой Беларуси"

Окружной суд в Варшаве вынес обвинительный приговор гражданину Польши за "заявление о готовности действовать в интересах разведки Беларуси". Об этом сообщает PAP.

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Отдел по связям с прессой Национальной прокуратуры Польши сообщил, что гражданин Польши "Гжегож М." приговорен Окружным судом в Варшаве к полутора годам лишения свободы по нескольких статьям обвинения, среди которых были "заявление о готовности действовать в интересах разведки Беларуси против Республики Польша" и хранение боеприпасов без лицензии.

В октябре 2021 года пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин сообщал об аресте подозреваемого "Гжегожа М.", которому было тогда предъявлено обвинение в сотрудничестве с КГБ Беларуси, когда тот уволился с государственной службы в 2001 году в звании лейтенанта пограничной охраны.

6 апреля 2022 года в Польше задержали беларусов, собиравших информацию о военных объектах.

12 апреля в Польше предъявили гражданину РФ обвинение в шпионаже в интересах разведки РФ.

Сергей Бережной

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