Суд арестовал "правую руку директора ГБР"

Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, назначив залог в 2,13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации LIGA.net, речь идет об Игоре Щербине, который занимал эту должность в 2014-2015 годах. Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.

Задержанному вместе с экс-чиновником предпринимателю мера пресечения также будет избрана сегодня.

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