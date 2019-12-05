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Суд арестовал "правую руку директора ГБР"

Суд арестовал "правую руку директора ГБР" - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)
05.12.2019, 18:43

Экс-чиновнику ГПУ назначали залог в 2 млн грн

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, назначив залог в 2,13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации LIGA.net, речь идет об Игоре Щербине, который занимал эту должность в 2014-2015 годах. Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.

Задержанному вместе с экс-чиновником предпринимателю мера пресечения также будет избрана сегодня.

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Роман Труба гпу гбр вакс игорь щербина
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