Священник из Лавры, на службе которого прославляли "русский мир", получил подозрение – СБУ
01.12.2022, 16:40
Фото: СБУ
Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". Об этом сообщает СБУ.
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Как отмечается, в ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий священника и его помощников, участвовавших в этой службе.
"Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями", – заявили в СБУ.
Священнослужителям сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников, совершенной группой лиц.
- В ноябре открыто уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в Киево-Печерской Лавре. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.
- СБУ нашла в Ивано-Франковской епархии УПЦ МП материалы, отрицающие существование Украины.
- В помещениях УПЦ МП под Черновцами тоже "русский мир". Церковник оттуда посетовал на "вероломство" СБУ и раздевание.
- 1 декабря СБУ заявила, что обнаружила в монастыре УПЦ Московского патриархата на Закарпатье пророссийские материалы.
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