UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Священник из Лавры, на службе которого прославляли "русский мир", получил подозрение – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 16:40
Священник из Лавры, на службе которого прославляли
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". Об этом сообщает СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий священника и его помощников, участвовавших в этой службе.

"Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями", – заявили в СБУ.

Священнослужителям сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников, совершенной группой лиц.

Священник из Лавры, на службе которого прославляли "русский мир", получил подозрение – СБУ

  • В ноябре открыто уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в Киево-Печерской Лавре. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.
  • СБУ нашла в Ивано-Франковской епархии УПЦ МП материалы, отрицающие существование Украины.
  • В помещениях УПЦ МП под Черновцами тоже "русский мир". Церковник оттуда посетовал на "вероломство" СБУ и раздевание.
  • 1 декабря СБУ заявила, что обнаружила в монастыре УПЦ Московского патриархата на Закарпатье пророссийские материалы.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп сбу русский мир киево-печерская лавра
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 