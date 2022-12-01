Священник из Лавры, на службе которого прославляли "русский мир", получил подозрение – СБУ

Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, в ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий священника и его помощников, участвовавших в этой службе.

"Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями", – заявили в СБУ.

Священнослужителям сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников, совершенной группой лиц.

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Наталія Медведєва

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