Сырский: На стабпунктах не хватает боевых медиков, ищем решение

С мая 2% выпускников БЗВП выделяют на подготовку медиков для фронта, но этого недостаточно

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Силы обороны нуждаются в улучшении состояния полевой медицины – на стабилизационных пунктах не хватает кадров. Об этом после совещания сообщил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, для улучшения полевой медицины и эвакуации с переднего края следует использовать, в частности, беспилотные системы. Однако есть дефицит кадров.

"Существующий уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, требует значительного усиления", – подчеркнул главком.

Для решения этой проблемы он распорядился еще с мая выделять 2% выпускников БЗВП на подготовку по специальности боевого медика. Однако этого недостаточно, поэтому сейчас идет поиск действенных решений.

Сырский также проанализировал результаты деятельности управления координации военной медицины и подготовки командования медицинских сил ВСУ и состояние формирования медицинских батальонов армейских корпусов.

"Призвал военных медиков к откровенному разговору об имеющихся проблемах и потребностях. Работа по развитию способностей медицинских служб в войсках должна быть активизирована", – резюмировал он.