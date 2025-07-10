Сырский: На стабпунктах не хватает боевых медиков, ищем решение
Силы обороны нуждаются в улучшении состояния полевой медицины – на стабилизационных пунктах не хватает кадров. Об этом после совещания сообщил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По его словам, для улучшения полевой медицины и эвакуации с переднего края следует использовать, в частности, беспилотные системы. Однако есть дефицит кадров.
"Существующий уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, требует значительного усиления", – подчеркнул главком.
Для решения этой проблемы он распорядился еще с мая выделять 2% выпускников БЗВП на подготовку по специальности боевого медика. Однако этого недостаточно, поэтому сейчас идет поиск действенных решений.
Сырский также проанализировал результаты деятельности управления координации военной медицины и подготовки командования медицинских сил ВСУ и состояние формирования медицинских батальонов армейских корпусов.
"Призвал военных медиков к откровенному разговору об имеющихся проблемах и потребностях. Работа по развитию способностей медицинских служб в войсках должна быть активизирована", – резюмировал он.
- В апреле сообщалось, что Минобороны просит министерство здравоохранения разбронировать отдельных медицинских работников. Впоследствии в оборонном ведомстве объяснили, что это касается только медиков, прошедших подготовку по военным специальностям и критически необходимы для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ.
- В июне главком сообщал, что первый медбатальон уже работает на фронте и способен полностью обеспечить эвакуацию раненых. Ключевая его задача – сохранить жизнь военных на определенном участке фронта.