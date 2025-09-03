Сырский поручил завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах ВСУ
Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский поручил завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки. Об этом сообщил по результатам совещания по вопросам подготовки.

Основной темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак России.

Читайте также
Сырский об ударах по полигонам: Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю

Сырский отметил, что за летний период построены подземные сооружения для проживания курсантов, перекрыты ходы на стрельбищах, а в некоторых центрах уже 100% личного состава живет в подземных укрытиях.

Главнокомандующий ВСУ отметил необходимость сконцентрировать усилия и завершить обустройство подземных укрытий в максимально короткие сроки.

  • Россияне регулярно бьют по учебным центрам и полигонам. 22 июня оккупанты ударили ракетой по временному тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области. Там были жертвы и пострадавшие.
  • 1 июля Сырский запретил скопление военных, техники и палатки на полигонах на фоне атак России.
  • 29 июля РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск – погибло три человека.
учебный централександр сырскийподземное укрытие