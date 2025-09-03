Сырский поручил завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах ВСУ

Главком ВСУ провел совещание по вопросам подготовки военнослужащих и безопасности учебных центров

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский поручил завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки. Об этом сообщил по результатам совещания по вопросам подготовки.

Основной темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак России.

Читайте также Сырский об ударах по полигонам: Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю

Сырский отметил, что за летний период построены подземные сооружения для проживания курсантов, перекрыты ходы на стрельбищах, а в некоторых центрах уже 100% личного состава живет в подземных укрытиях.

Главнокомандующий ВСУ отметил необходимость сконцентрировать усилия и завершить обустройство подземных укрытий в максимально короткие сроки.