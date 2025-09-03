Сырский поручил завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский поручил завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки. Об этом сообщил по результатам совещания по вопросам подготовки.
Основной темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак России.
Сырский отметил, что за летний период построены подземные сооружения для проживания курсантов, перекрыты ходы на стрельбищах, а в некоторых центрах уже 100% личного состава живет в подземных укрытиях.
Главнокомандующий ВСУ отметил необходимость сконцентрировать усилия и завершить обустройство подземных укрытий в максимально короткие сроки.
- Россияне регулярно бьют по учебным центрам и полигонам. 22 июня оккупанты ударили ракетой по временному тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области. Там были жертвы и пострадавшие.
- 1 июля Сырский запретил скопление военных, техники и палатки на полигонах на фоне атак России.
- 29 июля РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск – погибло три человека.
