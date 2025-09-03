Сирський доручив завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах ЗСУ

Головком ЗСУ провів нараду з питань підготовки військовослужбовців та безпеки навчальних центрів

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доручив завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни. Про це повідомив за результатами наради з питань підготовки.

Основною темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак Росії.

Читайте також Сирський про удари по полігонах: Навчальний процес має бути максимально переведений під землю

Сирський зазначив, що за літній період збудовані підземні споруди для проживання курсантів, перекриті ходи на стрільбищах, а в деяких центрах вже 100% особового складу живе у підземних укриттях.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності сконцентрувати зусилля та завершити облаштування підземних укриттів у максимально короткі терміни.