Сирський доручив завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доручив завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни. Про це повідомив за результатами наради з питань підготовки.
Основною темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак Росії.
Сирський зазначив, що за літній період збудовані підземні споруди для проживання курсантів, перекриті ходи на стрільбищах, а в деяких центрах вже 100% особового складу живе у підземних укриттях.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності сконцентрувати зусилля та завершити облаштування підземних укриттів у максимально короткі терміни.
- Росіяни регулярно б’ють по навчальних центрах та полігонах. 22 червня окупанти вдарили ракетою по тимчасовому тренувальному полігону ЗСУ у Херсонській області. Там були жертви й постраждалі.
- 1 липня Сирський заборонив скупчення військових, техніки й намети на полігонах на тлі атак Росії.
- 29 липня РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ – загинуло три людини.
