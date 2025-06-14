Сырский провел совещание по противодействию российским ударным дронам
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что провел рабочее совещание по противодействию ударным беспилотникам, которыми российские войска каждую ночь атакуют Украину.
По его словам, задача номер один – наращивание и масштабирование средств, работающих эффективно уже сейчас.
"Прежде всего – увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов", – написал главком, добавив, что россияне постоянно меняют характеристики "шахедов" и тактику их применения.
На совещании также обсудили пути усовершенствования обнаружения российских дронов и своевременного их уничтожения.
"Поставил задачу, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом", – добавил Сырский.
- Этой ночью Россия нанесла удары по предприятиям в Кривом Роге. Там возникли пожары, но обошлось без жертв и пострадавших. Также страна-агрессор атаковала 14 "шахедами" Запорожье: в результате по меньшей мере пяти попаданий повреждения инфраструктуры, ранены двое правоохранителей.
- В целом кафиры атаковали Украину 58 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами, противовоздушной обороне удалось обезвредить большую часть из них.