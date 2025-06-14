Сырский провел совещание по противодействию российским ударным дронам

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что россияне постоянно меняют характеристики "шахедов" и тактику их применения

Александр Сырский (Фото: Telegram-канал главкома)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что провел рабочее совещание по противодействию ударным беспилотникам, которыми российские войска каждую ночь атакуют Украину.

По его словам, задача номер один – наращивание и масштабирование средств, работающих эффективно уже сейчас.

"Прежде всего – увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов", – написал главком, добавив, что россияне постоянно меняют характеристики "шахедов" и тактику их применения.

На совещании также обсудили пути усовершенствования обнаружения российских дронов и своевременного их уничтожения.

"Поставил задачу, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом", – добавил Сырский.