Сирський провів нараду щодо протидії дронам, якими Росія щоночі атакує Україну

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що росіяни постійно змінюють характеристики "шахедів" та тактику їхнього застосування

Олександр Сирський (Фото: Telegram-канал головкома)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що провів робочу нараду щодо протидії ударним безпілотникам, якими російські війська щоночі атакують Україну.

За його словами, завдання номер один – нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз.

"Насамперед – збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів", – написав головком, додавши, що росіяни постійно змінюють характеристики "шахедів" та тактику їхнього застосування.

На нараді також обговорили шляхи удосконалення виявлення російських дронів та своєчасного їх знищення.

"Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому", – додав Сирський.