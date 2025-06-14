Сирський провів нараду щодо протидії дронам, якими Росія щоночі атакує Україну
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що провів робочу нараду щодо протидії ударним безпілотникам, якими російські війська щоночі атакують Україну.
За його словами, завдання номер один – нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз.
"Насамперед – збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів", – написав головком, додавши, що росіяни постійно змінюють характеристики "шахедів" та тактику їхнього застосування.
На нараді також обговорили шляхи удосконалення виявлення російських дронів та своєчасного їх знищення.
"Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому", – додав Сирський.
- Цієї ночі Росія завдала ударів по підприємствах у Кривому Розі. Там виникли пожежі, але обійшлося без жертв та постраждалих. Також країна-агресор атакувала 14 "шахедами" Запоріжжя: унаслідок щонайменше п'яти влучань є пошкодження інфраструктури, поранено двох правоохоронців.
- Загалом окупанти атакували Україну 58 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, протиповітряній обороні вдалося знешкодити більшу частину з них.