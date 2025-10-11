Сырский: Россия за месяц увеличила количество воздушных атак в 1,3 раза
Александр Сырский (Фото: Facebook)

Россия за месяц увеличила число примененных средств воздушного нападения по Украине в 1,3 раза. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что несмотря на то, что украинская противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% необходимо приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики.

Сырский также рассказал, что в прошлом месяце количество поражений по территории РФ довели до 70. В частности переработку нефти в России уменьшено на 21%.

Также он сообщил, что активизируется создание нового рода войск – беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил.

