Сырский: Россия за месяц увеличила количество воздушных атак в 1,3 раза

Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на это, украинская противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%.

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Россия за месяц увеличила число примененных средств воздушного нападения по Украине в 1,3 раза. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что несмотря на то, что украинская противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% необходимо приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики.

Сырский также рассказал, что в прошлом месяце количество поражений по территории РФ довели до 70. В частности переработку нефти в России уменьшено на 21%.

Также он сообщил, что активизируется создание нового рода войск – беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что метеоусловия сообщили, что метеоусловия снизили эффективность отражения российской атаки на 20-30%. Удар 10 октября, по его словам, был сильным, но "не смертельным" – враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет.

Зеленский также заявил, что в Украине недостаточно систем ПВО, ведь нужно прикрыть по меньшей мере 203 ключевых объекта критической инфраструктуры.