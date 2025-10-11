Сирський: Росія за місяць збільшила кількість повітряних атак в 1,3 раза
Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Росія за місяць збільшила число застосованих засобів повітряного нападу по Україні в 1,3 раза. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він наголосив, що попри те, що українська протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, необхідно докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики.

Сирський також розповів, що минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Зокрема, перероблення нафти в Росії зменшено на 21%.

Також він повідомив, що активізується створення нового роду військ – безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил.

Читайте також
Зеленський незадоволений захистом ТЕЦ у Києві від атак росіян: Питання не тільки в ППО
обстрілппоОлександр Сирський