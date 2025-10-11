Сирський: Росія за місяць збільшила кількість повітряних атак в 1,3 раза
Росія за місяць збільшила число застосованих засобів повітряного нападу по Україні в 1,3 раза. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він наголосив, що попри те, що українська протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, необхідно докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики.
Сирський також розповів, що минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Зокрема, перероблення нафти в Росії зменшено на 21%.
Також він повідомив, що активізується створення нового роду військ – безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що метеоумови знизили ефективність відбиття російської атаки на 20-30%. Удар 10 жовтня, за його словами, був сильним, але "не смертельним" – ворог запустив понад 450 дронів і понад три десятки ракет.
- Зеленський також заявив, що в Україні недостатньо систем ППО, адже потрібно прикрити щонайменше 203 ключові об’єкти критичної інфраструктури.
